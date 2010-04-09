Погода на выходные

Завтра на западе Украины ожидаются дожди, местами с грозой, в карпатском регионе местами сильные (на высокогорье Карпат с мокрым снегом).

На остальной территории без осадков, лишь в Крыму местами небольшой дождь, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла; в Карпатах ночью 0-3° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киевской области в субботу осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15°. В Киеве температура ночью 2-4° тепла, днем 12-14°.