В Британии медикам запрещают носить нательный крест

Британский суд отверг иск медсестры больницы Эксетера к администрации медицинского учреждения, запретившей ей носить нательный крест во время работы с пациентами. В своем иске 54-летняя Ширли Чаплин настаивала на том, что запрет на открытое ношение религиозного символа нарушил ее право на свободу вероисповедания.

История Чаплин получила большой резонанс в Великобритании, а ее иск к больнице поддержали несколько британских епископов. В подготовке иска медсестры к больнице участвовал Христианский юридический центр, специализирующийся на правовой поддержке верующих в судебных разбирательствах, связанных с религией.

По итогам рассмотрения иска апелляционный суд по трудовым вопросам постановил, что администрация Королевской больницы Девона и Эксетера (Royal Devon and Exeter Hospital) действовала на законных основаниях и, кроме того, сделала все от нее зависящее для того, чтобы достигнуть компромисса с религиозной сотрудницей.

В частности, госпоже Чаплин предлагалось носить свой нательный крест в кармане, либо плотно прикрепить его к униформе. После того, как женщина отказалась выполнить распоряжение администрации, ее отстранили от работы с пациентами и перевели в регистратуру. Аналогичные требования в больнице предъявлялись к представителям других религий. Так, медработникам-сикхам было запрещено носить в палатах стальные браслеты на запястьях (кара).

Действующий в медицинских учреждениях Великобритании запрет на ношение украшений, включая религиозные символы, во время работы с пациентами, объясняется соображениями гигиены и безопасности. Цепочки и браслеты рассматриваются как потенциальные переносчики инфекций, кроме того, страдающие психическими заболеваниями пациенты могут схватить их и причинить вред здоровью медработника.

По завершении слушаний госпожа Чаплин заявила о намерении оспорить решение суда. Прекращать работу в больнице женщина пока не намерена.

medportal.ru