Дневная сонливость: болезнь или усталость?

Нередко непреодолимые приступы сонливости случаются в самый разгар рабочего дня. Отличить накопившуюся усталость от нарколепсии, одного из распространенных заболеваний центральной нервной системы, поможет врач-сомнолог.

Каждый месяц не менее 3200 человек ищут в Интернете информацию о чрезмерной дневной сонливости, преимущественно это молодые женщины в возрасте 19-25 лет.

Когда ночь не сменяет день

Нарколепсия - хроническое заболевание центральной нервной системы. Его главный признак - приступы непреодолимой сонливости в дневное время. Пока еще ученые не пришли к единому мнению о причине возникновения заболевания. Однако установлено, что у таких пациентов обнаруживается низкий уровень белка гипокретина - нейромедиатора, отвечающего за состояние бодрствования.

Некоторые исследователи предполагают, что нарколепсия - аутоиммунное заболевание. В доказательство этой версии они приводят факт наличия у больных особых иммунных тел, относящихся к человеческому лейкоцитарному (HLA) антигену. Роль наследственности в развитии болезни остается спорной. В экспериментах на животных показано, что передаваемая по наследству мутация определенного гена, отвечающего за формирование рецептора к гипокретину, приводит к развитию сонного состояния, однако у людей данная зависимость все еще научно не подтверждена.

Убедиться в диагнозе

Чтобы исключить возможные причины повышенной сонливости, пациенту выдают дневник, который надо вести в течение 2-3 недель. Туда заносятся данные о качестве сна каждую ночь/день (бессонница, нерегулярный сон, ночные пробуждения и т. д.), о приеме алкоголя или лекарственных препаратов, а также об особенностях поведения, которые могут влиять на сон. Например, люди, привыкшие проводить много времени в Интернете, зачастую ложатся спать очень поздно, что приводит к недостатку ночного сна и сонливости днем.

При наличии сомнений в правильности диагноза могут потребоваться лабораторные исследования, такие как полисомнография и множественный тест латентности ко сну (MSLT). Полисомнография представляет собой запись структуры сна. На следующий день после нее проводят тест латентности ко сну для выявления тенденции к засыпанию в дневное время. Результаты проведенных исследований отражают не только склонность к сонливости в дневное время, но и изменения качества сна.

Как бороться со сном

Терапия нарколепсии включает в себя как лекарства, так и коррекцию образа жизни. Выбор того или иного препарата зависит от набора симптомов у каждого конкретного пациента. Применяются и стимулирующие средства, и препараты мелатонина, нормализующие циркадные ритмы при бессоннице, и анксиолитики с успокаивающим эффектом или бензодиазепины. При наличии симптомов депрессии требуется коррекция антидепрессантами или противотревожными средствами.

Контролировать приступы сонливости помогут следующие действия:

- Составить четкий режим сна и бодрствования. В нем можно указать 15-30-минутные перерывы для сна в дневное время.

- Скорректировать рабочие обязанности с учетом установленного заболевания. Не рекомендуются виды деятельности, связанные с необходимостью повышенной концентрации внимания, в первую очередь, вождение автомобиля.

- Исключить алкоголь.

- Заниматься спортом или регулярными физическими упражнениями, чаще бывать на солнце.

Врач психиатр-психотерапевт Арнольд Ахманов подчеркивает, что дневная сонливость от недосыпания и диагноз нарколепсии имеют разный врачебный подход: "Наряду с рекомендациями по коррекционным мероприятиям образа жизни при нарколепсии необходимо назначение препаратов. Стимулирующие средства желательно свести к минимуму. Их лучше заменить небольшими перерывами на сон. А вот антидепрессанты и противотревожные средства, скорее всего, понадобятся для постоянного приема. Пациенты с нарколепсией часто чувствуют себя ущербными, что приводит к подавленности и уходу в себя".

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