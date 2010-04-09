В Израиле разоблачена сеть торговцев донорскими органами
Вербовали арабов
Израильская полиция арестовала шестерых членов преступной группировки, занимавшейся торговлей органами для трансплантации. По информации израильского издания Haaretz, среди задержанных несколько резервистов израильской армии, а также один генерал в отставке.
По данным следствия, преступники занимались вербовкой потенциальных доноров среди арабского населения на севере Израиля. Соответствующие объявления размешались в местных арабоязычных СМИ и в интернете.
После медосмотра и оформления фиктивных документов, подтверждавших наличие родственных связей с нуждавшимися в пересадке органов пациентами, доноры переправлялись в клиники, расположенные в странах Восточной Европы, Юго-Восточной Азии и Южной Америки. По возвращении в Израиль доноры почки получали в среднем по 10 тысяч долларов за орган, тогда как для реципиентов операция обходилась в 10 и более раз дороже.
Как минимум часть доноров не получали обещанных денег. Кроме того, в результате осложнений после операций, проводившихся неквалифицированным персоналом в антисанитарных условиях, здоровью некоторых пострадавших был причинен серьезный ущерб.
По данным полиции, преступная группировка представляла собой разветвленную и хорошо организованную сеть, в которую входили медицинские работники и юристы. В результате ряда операций правоохранительным органам удалось перехватить несколько потенциальных доноров, которых готовили к отправке за пределы Израиля. Еще несколько человек, готовых стать донорами, были обнаружены за рубежом и в ближайшее время должны быть возвращены в страну.