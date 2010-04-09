В Израиле разоблачена сеть торговцев донорскими органами

Израильская полиция арестовала шестерых членов преступной группировки, занимавшейся торговлей органами для трансплантации. По информации израильского издания Haaretz, среди задержанных несколько резервистов израильской армии, а также один генерал в отставке.

По данным следствия, преступники занимались вербовкой потенциальных доноров среди арабского населения на севере Израиля. Соответствующие объявления размешались в местных арабоязычных СМИ и в интернете.

После медосмотра и оформления фиктивных документов, подтверждавших наличие родственных связей с нуждавшимися в пересадке органов пациентами, доноры переправлялись в клиники, расположенные в странах Восточной Европы, Юго-Восточной Азии и Южной Америки. По возвращении в Израиль доноры почки получали в среднем по 10 тысяч долларов за орган, тогда как для реципиентов операция обходилась в 10 и более раз дороже.

Как минимум часть доноров не получали обещанных денег. Кроме того, в результате осложнений после операций, проводившихся неквалифицированным персоналом в антисанитарных условиях, здоровью некоторых пострадавших был причинен серьезный ущерб.

По данным полиции, преступная группировка представляла собой разветвленную и хорошо организованную сеть, в которую входили медицинские работники и юристы. В результате ряда операций правоохранительным органам удалось перехватить несколько потенциальных доноров, которых готовили к отправке за пределы Израиля. Еще несколько человек, готовых стать донорами, были обнаружены за рубежом и в ближайшее время должны быть возвращены в страну.

medportal.ru