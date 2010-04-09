Чем полезны семена льна?

Мужчины могут понизить уровни холестерина в крови, добавив в ежедневный рацион питания льняное семя.

Медики Университета штата Айова /США/ проанализировали последствия применения льняного семени среди 90 человек с диагнозом завышенного уровня холестерина. Участникам было предложено в течение 12 недель каждый день принимать таблетки, содержащие 150 или 300 мг состава льняного семени. Результаты показали, что употребление не менее 150 миллиграммов льняного семени в день /примерно три столовых ложки/ уменьшает уровень холестерина у мужчин чуть менее чем на 10% за три месяца. Эта ассоциация не была замечена у женщин, подчеркнули исследователи. Врачи считают, что мужчины могут эффективно использовать льняное семя в качестве естественной замены медикаментов для понижения вредного холестерина в организме.

По данным американского Центра контроля и профилактики заболеваний, около 17% американцев имеют высокий уровень холестерина. Это похожее на жир вещество засоряет артерии и способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Учёные решили выяснить, может ли основной компонент льняного семени, лигнан, имеющий также научный термин secoisolariciresinol diglucoside, снизить уровни холестерина в крови. Эти соединения преобразуются в биологически активные формы благодаря микробам кишечника. Защитный эффект от завышения показателей холестерина наблюдался только среди мужчин. Хотя целые семена льна не очень хорошо усваиваются организмом, клиницисты видят в этом продукте потенциал против опасных последствий завышенных концентраций холестерина в крови.

ami-tass.ru