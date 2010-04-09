Глаза расскажут о характере

Достаточно обратить внимание на разрез глаз, на их цвет, чтобы сделать выводы о характере человека.

Если вы посмотрите на разрез глаз, то вы убедитесь в том, что например, те люди, которые являются обладателями круглых глаз, добры и простодушны. Все, чтобы они не говорили, произносится ими от души и со всей искренностью, так что их комплиментам можно всецело доверять, они просто не способны на интриги.

Если же глаза большие и миндалевидные, то по ним можно судить о широте души человека, которому они принадлежат. Его также, со всей ответственностью, можно назвать человеком дальновидным, знающего, чего именно он хочет и умеющего добиваться желаемого.

Те люди, глаза которых несколько выпуклы, обладают вспыльчивым характером, но при этом они быстро отходчивы. Они внимательны к мелочам и очень стремятся к комфорту.

Если же глаза сдвинуты к переносице, то в этой ситуации можно судить о человеке, как о личности прагматичной, целеустремленной и расчетливой.

В том же случае, если глаза у человека глубоко посажены, то он скрытен и осторожен, не стоит его дразнить, так как он может оказаться довольно опасным противником.

А вот те, кто склонен к театральным эффектам и обожают быть в центре внимания, являются обладателями «кошачьих» глаз.

Глаза с прищуром являются показателем натуры ироничной, готовой критиковать все и всех вокруг себя. Но, при этом, такие люди и к себе относятся не с меньшей требовательностью.

Ну, а что же может нам поведать цвет глаз? Людей голубоглазых отличает присутствие в них романтизма и мечтательности, и хоть все им дается не легко, все же "голубоглазки" остаются творцами, которые всеми силами стараются изменить окружающий мир.

Что же касается обладателей серых глаз, то в сложных жизненных ситуациях они готовы разбираться в любых хитросплетениях, но вот ситуация банальная, не требующая напряжения умственных способностей, может «поставить» их в тупик.

Зеленоглазые люди требовательны, но при этом справедливы, из них получаются прекрасные руководители.

А вот синеглазые личности совершенно не интересуются проблемами окружающих их людей.

Их отличает нетерпеливость и пристрастие к спорам. Зелено-карие глаза являются свидетельством того, что их обладатель имеет философский склад ума и у него присутствует талант дипломата.

Если же глаза карие, то такие люди умеют хранить не только свои, но и чужие тайны. Больше всего в жизни они ценят независимость и стараются все делать самостоятельно.

А вот у людей черноглазых прекрасно развито чувство интуиции. Им присущи упрямство, настойчивость, а вот в сложных ситуациях зачастую проявляется их раздражительность. Загляни в глаза человеку, сущность которого представляет для тебя интерес, это позволит сделать соответствующие выводы о нем.

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