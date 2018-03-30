12 главных диетических ошибок

Если весы который день показывают одни и те же цифры, похоже, пришло время пересмотреть диету. Проверьте, не допускаете ли вы одну из двенадцати самых распространенных ошибок, мешающих похудеть.

Ешьте больше

Мечтая похудеть как можно быстрее, вы съедаете за целый день маленькую тарелку овощного супа и половинку грейпфрута. Какое-то время вы действительно будете худеть, но, снижая рацион до 1200 килокалорий, вы замедляете обмен веществ. Испугавшись голодовки, организм начнет лихорадочно накапливать жиры, и как только вы разрешите себе съесть хоть один лишний кусочек, весы покажут еще большие цифры, чем были в самом начале.

Готовьте завтрак

Для человека, который каждый день ходит на работу, проще всего отказаться от завтрака. На первый взгляд это самый удобный способ сократить дневную калорийность рациона. Диетологи предупреждают: отказ от завтрака приведет не к похудению, а, наоборот, к набору веса. Проголодавшись, в течение дня вы съедите больше, чем обычно, а высокобелковый завтрак, наоборот, снизит чувство голода.

Считайте перекусы

Вы можете тщательно подсчитывать калории, съеденные на завтрак, обед и ужин, но не учитывать перекусы. Кусочек торта, принесенного сотрудницей на день рождения, недоеденная чайная ложка мороженого, пара-тройка печений, которые вы сжевали, сидя за компьютером. Вместе все эти мелочи могут по калорийности оказаться больше вашего обеда.

Правильно читайте этикетки

Выбирая продукты с низким содержанием жира, не забудьте поинтересоваться их калорийностью. Иногда стоит разрешить себе съесть небольшой кусочек обычного пирожного, чем стандартную порцию сладкого десерта пониженной жирности.

Ешьте чаще

Не забывайте устраивать небольшие перекусы в течение дня. Они помогут вам сохранить высокий уровень обмена веществ и не чувствовать себя голодными. По мнению диетологов, лучше всего перекусывать белковой нежирной едой или парой-тройкой орешков. Позаботьтесь о перекусах заранее - по статистике, у людей, которые не запасаются полезной пищей, намного выше шанс соблазниться вредными чипсами или конфетами.

Следите за жидкими калориями

Лишние калории часто скрываются в напитках, употребляемых в течение дня. Кофе, чай, соки и алкоголь в общей сложности могут добавлять к вашему рациону более 500 калорий в день.

Пейте воду

Проследите за тем, сколько вы пьете в течение дня. Многие люди путают жажду с желанием что-нибудь пожевать. Конечно, обезвоживание вам вряд ли грозит, но, если организм не получает достаточное количество жидкости, замедляется метаболизм, а значит, потеря веса происходит намного медленнее.

Помните о кальции

Ставя перед собой цель похудеть, многие полностью отказываются от молочных продуктов. Но при нехватке кальция организм начинает увеличивать жировые запасы. Чтобы этого избежать, достаточно один раз в день съедать кусочек нежирного сыра, йогурт или выпивать стакан обезжиренного молока.

Обходите фастфуд

Заезжая после рабочего дня в фастфуд, вы, конечно, можете ограничиться только легким салатом. Но, как показывает статистика, мало кто из людей отказывается от молочного коктейля или бутерброда. Постепенно это входит в привычку. Между тем люди, которые едят фастфуд чаще двух раз в неделю, поправляются ежемесячно в среднем на 4,5 кг больше, чем те, кто не заходит в рестораны быстрого питания по пути домой.

Забудьте о весах

Взвешиваясь ежедневно, вы не только не узнаете реального положения дел, но и можете испортить себе настроение. Гораздо полезнее вставать на весы раз в неделю, чем ежедневно наблюдать за колебаниями веса, которые часто бывают у тех, кто сидит на диетах.

Ставьте реальные цели

Фантастические цели - верный шаг к неудаче. Настраиваться на потерю 10 кг веса за первую же неделю означает, что вы постоянно будете грустить вместо того, чтобы радоваться потере 5 кг. А именно из-за депрессии многие люди перестают придерживаться принципов здорового питания.

Больше двигайтесь

Если ваш вес перестал снижаться, но вы все еще не довольны своей фигурой, задумайтесь о физической нагрузке. Вероятно, вы сжигаете в день ровно столько калорий, сколько получаете с едой. При этом совершенно необязательно часами потеть в фитнес-клубе. Танцы, плавание, велосипед или ролики помогут вам сжечь лишние калории и при этом получить удовольствие.

news.open.by