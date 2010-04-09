Сотрудница детсада успокаивала детей транквилизаторами

Сотрудницу детского сада в Испании обвинили в том, что она давала детям транквилизаторы, сообщает Sky News. Инцидент произошел в испанском городе Виго на северо-востоке страны.

Необычная сонливость была зафиксирована у шести воспитанников детского сада, после чего дети в возрасте от нескольких месяцев до двух лет были доставлены в больницу. В течение нескольких дней состояние детей нормализовалось, и они были выписаны из больницы.

Лабораторные анализы выявили в моче детсадовцев следовые концентрации бензодиазепинов. Препараты этой группы вызывают торможение нервной системы и используются для лечения бессонницы, тревожности, повышенной возбудимости, а также эпилепсии.

Сотрудницу детского сада, чье имя не называется, обвинили в совершении действий, угрожавших здоровью детей. Расследование происшествия продолжается.

medportal.ru