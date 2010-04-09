Сокотерапия для детей: польза и вред
"Перегружают" органы
Ни для кого, наверняка, не является секретом тот факт, что соки не только способны утолять жажду, но при этом они, так же приносят организму огромную пользу, ведь они содержат в своем составе большое количество различных витаминов.
В большей степени свежевыжатые соки очень полезны нашим деткам, к тому же правильное употребление таких напитков, позволяет избавить любимых крох от многих болезней.
А какие именно соки полезны детям при тех или иных заболеваниях, об этом мы расскажем в нашей статье.
Чтобы правильно приготовить сок и при этом сохранить все его полезные качества, фрукты и овощи лучше не чистить, потому что именно под кожурой находится больше всего витаминов.
Овощные соки полезны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, это могут быть соки: свекольный, морковный, капустный, огуречный, брюквенный, все они стимулируют кислотообразующую и секреторную функции желудочных желез.
При этом огуречный сок является одним из лучших мочегонных средств. Морковный сок еще полезен и тем, что способствует улучшению аппетита, увеличивает сопротивление организма инфекционным заболеваниям и ко всему прочему улучшает зрение и укрепляет зубы.
Для того, чтобы морковный сок лучше усвоился в детском организме, рекомендуется его смешивать с молоком, сливками или кефиром. Брусничный сок хорош для тех детишек, которые страдают плохим аппетитом. А виноградный сок хорошо помогает при упадке сил и нервных расстройствах, что, к сожалению, иногда случается с малышами. Яблочный сок очень полезен деткам при малокровии и при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
Тыквенный сок, как диетический продукт необходимо включать в рацион малыша с первого прикорма, к тому же он полезен при заболевании почек, печени и при бессоннице.
Но мамочки должны не должны забывать о том, что увлекаться соками тоже нельзя!
При всей безоговорочной полезности свежих соков для детей, при их большом употреблении, они "перегружают" почки, что может спровоцировать даже появление отеков.
Так же примите к сведению, уважаемые родители, что свежевыжатым соком можно легко перебить аппетит малыша.
А если кроха "потягивает" сладкий сок из бутылочки, то у него может развиться кариес.
Не рекомендуется малышам давать соки и из тропических фруктов, потому что они довольно часто становятся причиной возникновения аллергической реакции у детей.
Так что, даже таким полезным продуктом, каким является свежевыжатый сок, все же злоупотреблять тоже не следует! Пейте соки правильно и будьте здоровы!