Сокотерапия для детей: польза и вред

Ни для кого, наверняка, не является секретом тот факт, что соки не только способны утолять жажду, но при этом они, так же приносят организму огромную пользу, ведь они содержат в своем составе большое количество различных витаминов.

В большей степени свежевыжатые соки очень полезны нашим деткам, к тому же правильное употребление таких напитков, позволяет избавить любимых крох от многих болезней.

А какие именно соки полезны детям при тех или иных заболеваниях, об этом мы расскажем в нашей статье.

Чтобы правильно приготовить сок и при этом сохранить все его полезные качества, фрукты и овощи лучше не чистить, потому что именно под кожурой находится больше всего витаминов.

Овощные соки полезны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, это могут быть соки: свекольный, морковный, капустный, огуречный, брюквенный, все они стимулируют кислотообразующую и секреторную функции желудочных желез.

При этом огуречный сок является одним из лучших мочегонных средств. Морковный сок еще полезен и тем, что способствует улучшению аппетита, увеличивает сопротивление организма инфекционным заболеваниям и ко всему прочему улучшает зрение и укрепляет зубы.

Для того, чтобы морковный сок лучше усвоился в детском организме, рекомендуется его смешивать с молоком, сливками или кефиром. Брусничный сок хорош для тех детишек, которые страдают плохим аппетитом. А виноградный сок хорошо помогает при упадке сил и нервных расстройствах, что, к сожалению, иногда случается с малышами. Яблочный сок очень полезен деткам при малокровии и при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Тыквенный сок, как диетический продукт необходимо включать в рацион малыша с первого прикорма, к тому же он полезен при заболевании почек, печени и при бессоннице.

Но мамочки должны не должны забывать о том, что увлекаться соками тоже нельзя!

При всей безоговорочной полезности свежих соков для детей, при их большом употреблении, они "перегружают" почки, что может спровоцировать даже появление отеков.

Так же примите к сведению, уважаемые родители, что свежевыжатым соком можно легко перебить аппетит малыша.

А если кроха "потягивает" сладкий сок из бутылочки, то у него может развиться кариес.

Не рекомендуется малышам давать соки и из тропических фруктов, потому что они довольно часто становятся причиной возникновения аллергической реакции у детей.

Так что, даже таким полезным продуктом, каким является свежевыжатый сок, все же злоупотреблять тоже не следует! Пейте соки правильно и будьте здоровы!

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