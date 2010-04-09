Моногамный брак выгоден мужчинам, доказали британские ученые. Дело в том, что, многократно меняя партнерш, мужчины жертвуют продолжением рода. Математическая модель трех поколений более чем 14 тыс. семей из разных общественных слоев и культур показала, что единобрачие надежнее многоженства. И самые здоровые дети рождаются у тех, кто прожил вместе не менее 5 лет, не изменяя друг другу.

В большинстве стран мира допускают только моногамные брачные союзы, позволяющие мужчинам быть уверенными в происхождении своих наследников. При этом дети получают генетические данные от отца и матери, пишет Raut.

regnum.ru