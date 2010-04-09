Чем полезна яичница на завтрак

Если съесть на завтрак богатые белком яйца, можно забыть о чувстве голода на протяжении всего дня, утверждают специалисты. В исследовании участникам предлагалось съесть с утра в один день яичницу с тостом, а в другой - содержащую много углеводов булочку с сыром и обезжиренным йогуртом. Два разных завтрака - белковый и углеводный, содержали идентичное количество калорий. Однако было замечено, что когда добровольцы съели на завтрак яичницу, они потребляли на 112 меньше калорий в обед три часа спустя и на 400 меньше калорий в течение 24 часов после.

Участвовавшие в эксперименте люди были не ограничены в выборе продуктов, представленных на обед. Кроме того, анализы крови показали, что гормон грелин, стимулирующий чувство голода, существенно повышался после завтрака булочкой и йогуртом. Диетологи считают, что употребление яиц на завтрак при соблюдении диеты помогает потерять на 65 процентов больше веса и поддержать достаточные уровни энергии, чем углеводный завтрак, аналогичный по порциям и калорийности.

Содержание высококачественного белка в рационе питания важно для сохранения общего здоровья, говорят врачи Университета Коннектикута. Яйца на завтрак помогают сдерживать аппетит в течение всего активного дня и обеспечивать организм нормальными показателями энергии. Яйца содержат всего 70 калорий, но в то же время богаты питательными веществами, являются основным источником высококачественного белка. Почти половина белка в яйце, наряду со многими другими полезными веществами, найдено в желтке, поэтому американские медики поощряют есть целое яйцо, а не следовать моде на белковые омлеты. Учёные центра Egg Nutrition предлагают для сбалансированного питания с утра начинать день с употребления яиц с цельнозерновыми тостами, овощами и сыром с низким содержанием жиров.

ami-tass.ru