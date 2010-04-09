Сезонную аллергию вызывают паразиты

В сезонной аллергии у людей, вопреки общепринятому мнению, следует винить не деревья и травы, а паразитов, считают ученые. Дело в том, что иммунная система ошибочно воспринимает безвредные ферменты пыльцы, что вызывает соответствующие симптомы в виде слезоточивости глаз и насморка.

"Идея состоит в том, что протеазы аллергенов расщепляют те же белки, что и при атаке паразитических червей", - цитирует иммуннобиолог из Йельского университета Руслана Меджитова. Ученые только недавно определили тип белых кровяных клеток, называющихся базофилы, которые отвечают за многие аллергические реакции.

Например, когда иммунная система ошибочно определяет амброзию пыльцы, как паразитического захватчика, базофилы подают сигнал к выделению специальных антител иммуноглобулина E (IgE). Это, в свою очередь, вызывает выброс гистамина, что приводит к проявлению симптомов аллергии.

По словам эксперта по аллергическим механизмам Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Маршалла Плота, "функция этих антител IgE пока остается неизвестной". Необходимо повторить со временем воздействие аллергена на организм, чтобы создать прочный иммунитет и уменьшить аллергическую реакцию.

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