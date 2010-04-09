Кефир для молодости и красоты

Ну, кому не известен такой распространенный кисломолочный продукт, как кефир? Мало того, что он широко используется в детском и диетическом питании, так он еще служит и прекрасным косметическим средством. Причем он позволяет с одинаковым успехом ухаживать за нашей кожей, ногтями и волосами.

Воспользуйтесь предложенными рецептами, и у вас появится больше поводов для того, чтобы по достоинству оценить этот богатый биологически активными веществами напиток, который способен творить чудеса.

Так как же кефир можно использовать при уходе за кожей тела?

- Смочите в теплом кефире жесткую рукавицу и круговыми движениями растирайте тело, подобный массаж обеспечит вашей коже более активное снабжение ее кислородом и насыщение активными веществами.

- Смешайте кефир с мелкой морской солью, у вас получится идеальный скраб для тела.

- Пять столовых ложек зеленого чая измельчите, добавьте к ним три столовых ложки кефира, тщательно перемешав, нанесите средство на лицо на пятнадцать минут, после чего нанесенную массу следует смыть.

Подобная маска отбеливает кожу и избавляет ее от шелушения.

Теперь давайте поговорим о том, как можно использовать кефир при уходе за ногтями и кожей рук.

В том случае, если кожа ваших рук шелушится, а ногти слоятся, то вам стоит воспользоваться кефирными ванночками.

Для их приготовления вам понадобится в емкость налить этот напиток и опустить в него руки на десять минут.

Если вы будете проводить подобную процедуру ежедневно, то уже через одну-две недели вы заметите положительный результат, так как ваши ногти укрепятся, кожа отбелится, станет глаже, повысится ее тонус.

А теперь давайте поговорим о том, как можно использовать кефир при уходе за волосами, ведь в его составе находятся биокультуры, которые способны не только питать кожу, но и укреплять корни волос и улучшать их структуру.

- Если ваши волосы принадлежат к сухому типу, то вам потребуется сделать для них следующую маску: смешайте яичный желток с одной чайной ложкой касторового масла, добавьте к ним три столовых ложки кефира, еще раз смесь тщательно перемешайте и нанесите ее на волосы.

Сверху наденьте шапочку для душа и оберните голову полотенцем и оставьте маску на час, повторять ее рекомендуется один раз в неделю.

- А теперь давайте познакомимся с маской для волос, принадлежащих к жирному типу.

Для ее приготовления вам понадобится стакан кефира нагреть на огне и процедить его через марлю, а полученную при этом сыворотку, следует смешать в равных пропорциях с отваром лопуха, который готовится так: две столовых ложки сырья на стакан воды.

Полученную смесь нужно втирать в корни волос перед каждым мытьем головы на протяжении трех недель.

И, конечно же, хотелось познакомить вас с рецептом маски, которая подходит для любого типа волос.

Нанесите на голову кефир, распределяя его по всей длине волос, большее внимание, заостряя на их кончиках.

Для улучшения кровообращения, помассируйте кожу головы, после чего наденьте шапочку для душа и утеплите голову при помощи полотенца, и оставьте маску на двадцать минут, после чего смойте ее подкисленной водой.

А приготовить ее нужно таким образом: на два литра воды понадобится взять сок одного лимона или же добавить в нее одну столовую ложку уксуса.

Эту процедуру рекомендуется повторять один-два раза в неделю, это позволит вам питать корни и улучшать структуру волос.

Так что, кефир годен не только для внутреннего употребления, как вы уже смогли убедиться, его с успехом можно использовать и наружно, так как он представляет собой уникальное косметическое средство.

Молодости вам и красоты!

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