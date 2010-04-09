Если полезная пища навязана, она только усилит голод

При отсутствии выбора употребление здоровой пищи чревато усилением чувства голода, заметили исследователи Чикагского университета /США/. В одном эксперименте специалисты сказали участникам, что их задача - описать вкус пищи, которая была охарактеризована либо как просто полезная, либо вкусная. Затем участники оценили свой голод. Больший голод испытали те, кому дали образцы еды, описанные как здоровые. Кроме того, те, кому разрешалось свободно выбирать между представленной пищей, были менее голодны.

В другом эксперименте добровольцам дали один и тот же кусок хлеба, который был охарактеризован или как здоровый - нежирный с большим количеством витаминов - или как только вкусный. Рассматривая полезный хлеб, аппетит у людей также разыгрался сильнее, но эффект исчезал, если участники говорили, что следят за своим весом и предпочитают избирательно относиться к рациону питания.

ami-tass.ru