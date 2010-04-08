Полтавщина: в пожаре погибло 3 человека

В с. Зеленое Кобеляцкого района Полтавской области в частном жилом доме из-за неосторожного обращения с огнем при курении возник пожар, в результате которого погибли три человека.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды ГУ МЧС в Полтавской области, прибыв на место вызова, спасатели обнаружили тело 35-летнего хозяина дома, его 84-летней бабушки и 56-летнего отчима. Сообщение о трагедии в МЧС поступило от родственницы погибших, которая утром зашла проведать пожилую женщину.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении хозяина дома. Огнем уничтожено постельное белье и матрас. Соседи погибших рассказали, что накануне мужчины разбирали дом в соседнем селе. Плату за работу взяли спиртным и решили дома отпраздновать удачное трудовое соглашение