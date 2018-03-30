Хронотерапия: лучшее время приема лекарств

Хронотерапия - это лечение временем. Ваши назначения остаются прежними, не меняются лекарства и их дозировки, изменяется только время приема препарата. Вы больше не принимаете лекарства строго три раза в день, утром в обед и вечером, а принимаете в то время, когда есть наиболее выраженное отклонение значения функции от нормы.

Для каждого больного проводится исследование суточных ритмов по основным физиологическим параметрам. Здесь учитывается чистота сердечных ритмов и дыхания, артериальное давление, температура тела, которую измеряют по нескольку раз в день на протяжении трех дней. Этот метод применяется к больным с хроническими заболеваниями.

Например, зная ритм изменений кровяного давления у больного гипертонической болезнью, можно максимально подобрать время, когда организм наиболее нуждается в получении лекарства. И это не всегда совпадает с традиционным приемом препаратов.

В пять часов утра, в шесть раз повышается концентрация кортизона в организме, по сравнению с дневным содержанием. Поэтому специалисты знакомые с хронобиологией, принимая во внимание естественное выделение гормонов, рекомендуют основной прием лекарственных препаратов делать в утренние часы.

В девять часов утра лучше делать уколы. Это предупредит повышение температуры и отечность. Хорошо делать рентген, УЗИ, флюорографию, так как в это время организм устойчив к рентгеновскому облучению.

Одиннадцать часов утра. В это время мы наиболее работоспособны, особенно если нужны четкие расчеты и внимание. Школьники хорошо усваивают математику с 9-00 до 12-00 часов утра и с 16-30 до 18-00 часов, вечером. Сердце в это время так же работает хорошо, и при проведении обследования в это время, многие болезни могут остаться незамеченными. Но в то же время оно более чувствительно в эти часы и при стрессовой ситуации бьется чаще, чем при тех же обстоятельствах - вечером.

В четырнадцать часов дня гормональный уровень и давление крови в нашем организме понижаются. В этот промежуток времени мы особенно чувствуем усталость, но для ее преодоления достаточно 10 минут отдыха. Лучше позволить себе этот отдых, чем взбадривать организм кофе или чаем. В это время местный наркоз переносится легче и действует продолжительнее. По этой теории многие операции лучше делать в это время. Это касается и посещение стоматологических кабинетов, в четырнадцать часов люди почти не чувствуют боли. Применяемое обезболивающее средство, действует полчаса, когда вечером его действие будет длиться 19 минут, а утром всего 12 минут. Наименее эффективны лекарства от зубной боли ночью.

В шестнадцать часов артериальное давление повышается, и движение крови усиливается. В спорте достигаются отличные результаты, отдача от тренировок увеличивается, тогда как утром от тренировок толку меньше. Лекарственные препараты регулирующие кислотность желудка очень эффективны.

В девятнадцать часов кровяное давление понижается, пульс замедляется. Врачи считают опасным прием средств понижающих давление. В это время очень эффективны препараты для восстановления центральной нервной системы.

В двадцать часов пульс учащается, содержание жиров в печени уменьшается. Антибиотики действуют на организм укрепляюще, даже в минимальных дозах и это действие продолжается до 4-00 часов утра. Самое удачное время для приема антибиотиков - 20-30.

В двадцать один час не нужно переедать, особенно это касается жирной пищи, она не переваривается в желудке до утра.

В два часа ночи наступает опасное время для водителей. Они с трудом реагируют на оптические раздражители. Количество аварий растет. В это время наш организм особенно чувствителен к холоду и многих людей начинает лихорадить.

В три часа ночи наше душевное настроение достигает самой низкой точки. Происходит много самоубийств. Люди часто просыпаются в это время, подвержены депрессии, беспокойные мысли одолевают, настроение ухудшается. Если вечером было принято спиртное, печень начинает его разлагать.

Хронотерапия помогает определить оптимальное время для помощи больному. Применение ванн, грязей и массажей в момент наихудшего состояния, могут спровоцировать тяжелые осложнения, вместо ожидаемой помощи. Людям, имеющим такое заболевание как атеросклероз, хвойные и солевые ванны рекомендуются после 15-16 часов. Утром такие ванны не принесут никакой пользы, а могут нанести вред.

Даже анализы, сданные в разное время суток, разные дни недели и в разные сезоны года - дадут различные результаты, бывает, что противоположные.

Знание хронотерапии позволит правильно диагностировать заболевание, эффективно его лечить и грамотно составить профилактические методы.

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