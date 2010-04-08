Завтра в Украине без осадков

9 апреля в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков. Только в Крыму и Приазовье пройдут дожди. Ночью и утром на Правобережье местами туманы.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в северной части местами 0-2° мороза; днем 10-15° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области до 18°; в Крыму ночью 3-8°, днем 8-13°; Карпатах ночью около 0°, днем 5-10° тепла.

В Киевской области сохранится переменная облачность, без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 1-6° тепла, местами 0-2° мороза, днем 10-15° тепла.

В г. Киеве температура ночью 3-5° тепла, днем 13-15°.