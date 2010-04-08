В Крыму в результате ДТП 2 человека погибли и 4 травмированы
13:39, 08 апреля 2010Страна
0
Пострадавшие доставлены в больницу
В Крыму двое человек погибли и четверо получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с деревом.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, авария произошла на дороге Красногвардейское – Восход вечером 7 апреля.
Водитель ВАЗ-2109 превысил скорость и не справился с управлением, машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево.
Пострадавшие доставлены в больницу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter