В Крыму в результате ДТП 2 человека погибли и 4 травмированы

В Крыму двое человек погибли и четверо получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с деревом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, авария произошла на дороге Красногвардейское – Восход вечером 7 апреля.

Водитель ВАЗ-2109 превысил скорость и не справился с управлением, машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево.

Пострадавшие доставлены в больницу.