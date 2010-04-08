В Крыму в результате ДТП 2 человека погибли и 4 травмированы

13:39, 08 апреля 2010
Страна
0

Пострадавшие доставлены в больницу

В Крыму двое человек погибли и четверо получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с деревом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, авария произошла на дороге Красногвардейское – Восход вечером 7 апреля.

Водитель ВАЗ-2109 превысил скорость и не справился с управлением, машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево.

Пострадавшие доставлены в больницу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter