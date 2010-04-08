Эфирные масла – альтернатива антибиотикам

Эфирные масла могут стать дешёвой и эффективной альтернативой антибиотикам и успешно применяться для борьбы с лекарственно-устойчивыми больничными супербактериями, по мнению микробиологов Technological Educational Institute of Ionian Islands /Греция/. Специалисты проверили антимикробную активность восьми эфирных масел и обнаружили, что экстракт тимьяна оказался наиболее действенным и почти полностью устранил бактерии в течение 60 минут.

Также было установлено, что эфирные масла тимьяна и корицы обладают наиболее сильным антибактериальным воздействием против ряда видов стафилококка. Штаммы этой бактерии вызывают инфекции у людей с ослабленным иммунитетом. Лекарственно-устойчивые штаммы, такие, как метициллин устойчивый золотистый стафилококк, крайне трудно поддаются лечению. Иммунологи уверены, что эфирные масла - это надёжный и, что немаловажно, дешёвый способ свести к минимуму риск возникновения новых штаммов устойчивых к антибиотикам вредных микроорганизмов.

Эфирные масла в течение сотен лет используются в медицине благодаря их признанным лечебным свойствам, хотя пока медикам очень мало известно о том, как они проявляют свои антимикробные свойства на организм. По словам учёных, эфирные масла не только хорошо переносятся при применении, но и эффективны против ряда бактериальных и грибковых видов. Масла или их активные ингредиенты можно легко включить в антимикробные кремы или гели для наружного применения. В пищевой промышленности пропитка упаковки с добавлением эфирных масел уже успешно опробована. Также специалисты считают, что эфирные масла можно включить в продукты питания, чтобы заменить синтетические химические вещества и консерванты.

mma.ru