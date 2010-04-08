Почему холестерин необходим для организма человека

3% холестерина используется для синтеза гормонов, в том числе и половых, а до 90% холестерина находится в мембранах клеток, поэтому оценивается количество холестерина, находящееся в крови, рассказывает врач-фитотерапевт Борис СКАЧКО. Фактически, это мобильный резерв организма, что пополняется с пищей, и расходуется по потребности.

Если человек ведет активный образ жизни - уровень холестерина в крови естественным образом снижается, расходуясь на синтез гормонов, которые обеспечивают эту активность на клеточном уровне. А так как с увеличением скорости возрастает и частота поломок - холестерин активнее используется и на латание клеточных мембран. И его уровень в крови будет оптимально низким.

Здесь важно контролировать поступление жиров на уровне 1г/кг массы тела, 70% из которых должно поступать в первую половину рабочего дня и быть животного происхождения. Важен и режим питания с частотой 4-5 раз в сутки для полноценного сброса желчи, а с нею - и избытка холестерина из крови. И наличие в пище растительной клетчатки, улучшающей качественный состав желчи, связывающей холестерин в кишечнике, способствующей синтезу витаминов группы В, активирующих обмен углеводов на уровне клетки. И прием лечебных средств, активирующих обмен холестерина, его растворение со стенок кровеносных сосудов и перевод из крови через печень в кишечник.