Апельсиновый сок нейтрализует жирную пищу

Употребление в пищу продуктов, содержащих флавоноиды, нейтрализует окислительный стресс и воспаление, порождённое нездоровой пищей типа фаст-фуда, и помогает предотвратить повреждение кровеносных сосудов. Свободные радикалы или активные формы кислорода, как известно, вызывают воспаление кровеносных сосудов и вносят свой отрицательный вклад в повышение риска сердечного приступа и инсульта. По мнению эндокринологов Университета Буффало /США/, одним из лучших источников полезных флавоноидов является апельсиновый сок, поскольку он богат мощными флавоноидами нарингенином и гесперидином, которые служат основными антиоксидантами. Если апельсиновым соком запивать пищу с высоким содержанием жиров и углеводов, вещества в напитке блокируют действие активных форм кислорода и других воспалительных агентов.

В исследовании приняли участие здоровые мужчины и женщины в возрасте от 20 до 40 лет с нормальным весом. После ночного голодания участники съели в течение 15 минут завтрак с содержанием 900 калорий, состоящий из большого сендвича с яйцом, бутерброда с сосиской и оладий. Завтрак содержал 81 грамм углеводов, 51 грамм жира и 32 грамма белка. Вместе с едой одной группе предлагалось выпить неконцентрированный 300-калорийный апельсиновый сок; другие пили сахарный напиток или просто воду. Анализы крови были собраны перед едой, а также спустя час, три и пять часов после. Активность свободных радикалов кислорода в организме увеличилась в среднем на 62% после завтрака, запитого водой, на 63% после сладкого напитка и меньше всего - на 47% - с апельсиновым соком. Апельсиновый сок также предотвратил значительный рост SOCS-3 - важного медиатора сопротивления инсулина, который способствует развитию диабета второго типа.

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