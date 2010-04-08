Битьё посуды снимет стресс?

Для тех, кто устал от повседневных забот и мирской суеты здесь открылся специальный антистрессовый клуб. Каждый посетитель столь необычного заведения может в свое удовольствие побить посуду, мобильники, разную бытовую технику. Новый вид релаксации неожиданно получил широкую популярность. В клуб, который действует на базе обычной двухкомнатной квартиры, приходят освободиться от негативных эмоций, психологических перегрузок как молодые так и пожилые люди. При этом среди посетителей и женщины, и мужчины.

Хозяин клуба, молодой предприниматель, недавний выпускник местного университета Максим Тимощук сообщил, что "идея создания такого заведения, где можно поколотить все, что попадет под руку, пришла ему в голову в ходе последних президентских выборов". "От собственного бессилия разбил у себя дома немало посуды, а затем подумал, я ведь не один такой эмоциональный", - пояснил он.

Две комнаты обычного дома звукоизолировали, на стенах вместо мишеней нарисовали "веселые мордашки". Перед тем как приступить к процедуре релаксации, посетителю предлагают переодеться в большой темно-синий костюм и бахилы, а также выдают перчатки и каску на голову. Уничтожать здесь можно все, на что хватает посетителю фантазии и денег. Каждый сеанс длится 3 минуты. Психологи посчитали, что именно столько времени хватает, чтобы "полностью снять эмоциональный стресс и освободиться от душевного негатива".

В "меню" клуба с десяток предложений: самый дешевый - бить посуду. За истерику денег не возьмут, а за разбитые 9 чашек - 45 гривен /около 6 долларов/. Предлагается еще в вдребезги разнести старый советский телевизор "Электрон" или кухонный комбайн, но за такое удовольствие надо выложить 200 гривен /25 долларов/. Желающим разбить собственный мобильный телефон, нужно заплатить 20 гривен /чуть более 2 долларов/, за чужой - вдвое больше.

В жестких условиях современной жизни, нестабильности и постоянных стрессов на Украине растет число "болезней от нервов". По данным национального минздрава, только за прошлый год в стране купили антидепрессантов на 5 млн долларов. Успокоительные принимает практически каждый третий житель. Украинцы пытаются решать психологические проблемы не усилием воли, а при помощи алкоголя или употребляя всевозможные успокоительные, антидепрессанты и транквилизаторы. По словам Максима Тимощука, его идеей нового клуба, где "можно выпустить пар", заинтересовались уже в других городах Украины.

ami-tass.ru