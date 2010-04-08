В Николаеве задержали 89 пьяных подростков

В Николаеве за употребление алкогольных и слабоалкогольных напитков в общественных местах и появление в пьяном виде во время школьных каникул было задержано 89 несовершеннолетних, 17 школьников были задержаны за мелкое хулиганство.

Об этом УНИАН сообщил начальник отдела криминальной милиции по делам детей УМВД Украины в Николаевской области Вячеслав МУНТЯН.

Всего во время операции «Каникулы» 22 марта - 6 апреля было задержано 149 несовершеннолетних, из которых 118 совершили административные правонарушения и 20 совершили правонарушения, имеющие признаки преступления.

За ненадлежащее выполнение родительских обязанностей 175 взрослых были привлечены к административной ответственности по статье 184 КУпАП.

Во время отработки были проверены учреждения торговли, в результате чего за продажу несовершеннолетним алкогольных и табачных изделий к административной ответственности привлечены 33 человека по статье 156 КУпАП. 40 человек наказаны за доведение несовершеннолетних до состояния алкогольного опьянения.

В ходе оперативно-профилактических мер были выявлены 8 фактов вовлечения взрослыми лицами несовершеннолетних в преступную, противоправную деятельность, из которых 1 факт - вовлечение подростка в пьянство. По данным фактам проводится дальнейшая проверка и возбуждены уголовные дела.