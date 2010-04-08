Чайный гриб - эффективное косметическое средство

Многочисленные исследования доказали, что применение чайного кваса в народной медицине полностью оправдано. Этот гриб действительно имеет много полезных и целебных свойств. Оказывается, это не только замечательное средство в борьбе с лишним весом, но и отменное косметическое средство, что помогает решить ряд довольно серьезных проблем.

Так чайный гриб является замечательным природным средством, чтобы ухаживать за кожей. Он нормализирует выделительную функцию кожи, тонизирует ее, и даже производит выраженный разглаживающий эффект. При этом данный эффект не является чисто косметическим, в большинстве случаев он именно лечебный.

Если к месячному настою этого симбиоза дрожжевых бактерий добавить некоторые настои трав, а именно цветки лаванды и ромашки, то можно лечить такую неприятную вещь, как угревую сыпь. Такое же средство можно использовать для глубокой очистки кожи лица и зоны декольте.

Последние исследования доказали, что состав чайного кваса также благотворно влияет на состояние кожи головы. С его помощью можно лечить такую неприятность, как себорея, а попросту перхоть. Поможет это средство и от выпадения волос.

Так что прежде, чем отправляться в аптеку или магазин за целой кучей дорогостоящих, а порой и откровенно дорогостоящих средств, нужно прислушаться к советам народных целителей и заглянуть к себе на кухню. Тем более эти факты получили официальное научное подтверждение.

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