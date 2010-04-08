Число жертв оползней и наводнений в Бразилии возросло
10:03, 08 апреля 2010Страна
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В основном жители трущоб
Число жертв оползней и наводнений на юго-востоке Бразилии возросло до 113 человек, передает Радио «Свобода».
Жертвами стихии стали в основном жители трущоб в городах Рио-де-Жанейро и Нитерой.
Власти опасаются, что погибших может быть еще больше, поскольку десятки людей числятся пропавшими без вести.
Десятки домов разрушены. Тысяча 400 человек остались без крова.
Только за последние сутки в Рио-де-Жанейро выпало 28 сантиметров осадков. По словам властей, транспортная система города оказалась на грани коллапса.
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