Число жертв оползней и наводнений в Бразилии возросло

Число жертв оползней и наводнений на юго-востоке Бразилии возросло до 113 человек, передает Радио «Свобода».

Жертвами стихии стали в основном жители трущоб в городах Рио-де-Жанейро и Нитерой.

Власти опасаются, что погибших может быть еще больше, поскольку десятки людей числятся пропавшими без вести.

Десятки домов разрушены. Тысяча 400 человек остались без крова.

Только за последние сутки в Рио-де-Жанейро выпало 28 сантиметров осадков. По словам властей, транспортная система города оказалась на грани коллапса.