Почему ужин нужно отдать врагу

Если хочется ночью отдохнуть и восстановиться - ужин должен быть легким, советует врач-фитотерапевт Борис СКАЧКО. Из достаточно питательных и сбалансированных продуктов быстрее всех за ужином усваиваются кисломолочные. Стакан простокваши или натурального кефира усваивается почти полностью в течение первого часа. Если боитесь холестерина - делайте простоквашу из обезжиренного молока, но добавляйте 1чайную или столовую ложку растительного масла - желчный пузырь должен освободиться на ночь от желчи. Заешьте яблоком или любым другим фруктом по сезону. Или добавьте в кефир зародыши пшеницы или отруби.

Если ляжете спать до окончания пищеварения (чаще это бывает после позднего застолья с рыбой, а особенно - с мясом) - пища не успеет перевариться и пищеварение замрет. "Плохие" бактерии в кишечнике за такой вкусный подарок только спасибо Вам скажут. Мясо в кишечнике начнет гнить, а Вы всю ночь будете искать пятый угол в кровати под аккомпанемент цветных или черно-белых кошмаров. Головная боль и помятое лицо с отеками утром будет обеспечено. И соответствующее настроение тоже. Не рассчитывайте, что в этот раз звезды расположатся таким образом, что обойдется или пронесет. Если успеет пронести (расслабится кишечник или будет рвота) - точно будет лучше. А если нет - очередной визит к косметологу гарантирован.