Сколько нужно пить, чтобы долго жить

Поддержание нормального количества жидкости в организме абсолютно необходимо, убеждает врач-фитотерапевт Борис СКАЧКО. При оплодотворении яйцеклетка содержит около 95% воды, новорожденный ребенок - около 85%, грудной младенец - около 80%, молодой мужчина с развитой мышечной массой - 65%, а пожилой человек перед смертью - около 45%. Если все цифры представить в виде графика, то вектор покажет основное направление при высыхании организма. И если перефразировать классиков, что жить - значит умирать. То с точки зрения количества жидкости жить - значит высыхать. С постепенным замедлением интенсивности обмена веществ и соответствующей перестройкой энергетики.

Ключевой момент в предупреждении старения организма этим путем - регулярное употребление жидкости в физиологически обоснованных количествах. Новорожденному - 15% от массы тела, ребенку грудного возраста - 10%, молодым людям - 4-5% от массы тела, при патологии сердца - 15мл/кг массы тела + диурез за вчера.