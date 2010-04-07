В Минздраве не будет значительных кадровых ротаций
17:25, 07 апреля 2010Страна
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Заявляет министр
В Министерстве здравоохранения Украины не будет значительных кадровых ротаций.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Украины Зиновий МЫТНИК.
По его словам, изменения коснутся в первую очередь должностей заместителей министра.
“Что касается регионов, бесспорно, там будут изменения. Они будут зависеть от администраций областей, хотя согласование будет с Минздравом. Людей профессиональных и опытных будем отстаивать и защищать”, – заверил З.МЫТНИК.
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