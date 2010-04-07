Принудительная вакцинация ущемляет права человека

Принудительное прививание является неэффективной и недейственной мерой, ущемляющей права человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Украины Зиновий МЫТНИК.

По его словам, опыт других стран (в частности, европейских), где в свое время применяли штрафы за отказ от иммунизации, показал, что такие методы себя не оправдывают.

"Все государства, которые внедряли эту практику, отказались от нее. Насильственным методом мил не будешь", - подчеркнул министр.

По мнению З.МЫТНИКА, в Украине должна быть абсолютно убедительная агитация, пропаганда иммунопрофилактики.

"Качество иммунопрофилактики зависит от врача, его убедительности, от качества вакцины. Иммунопрофилактика необходима, это надежное предупреждение многих инфекционных болезней. Это доказано в мировом масштабе ", - заявил З.МЫТНИК.