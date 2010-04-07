В Мариуполе при столкновении двух трамваев пострадали 10 человек

В городе Мариуполь Донецкой области столкнулись два трамвая из-за отказа тормозной системы одного из них, есть пострадавшие.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области, ДТП в Мариуполе, в котором столкнулись два трамвая, произошло вчера вечером в 18.55.

Согласно сообщению, в трамвайном вагоне, который следовал по маршруту № 10, отказала тормозная система, вследствие этого вагон пришел в движение в обратном направлении под уклон и совершил столкновенье с трамвайным вагоном маршрута № 8, который выполнял движение по этой же колее. Во время столкновенья получили травмы и были госпитализированы в травматологическое отделение больницы скорой помощи три человека.

По данным местных СМИ, сразу после ЧП на место происшествия было направлено 7 бригад скорой помощи. В лечебные учреждения города были доставлены 10 пострадавших, в том числе женщина-водитель трамвая 8-го маршрута. Ее доставили в отделение нейрохирургии с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, но от госпитализации пострадавшая отказалась. Еще шестеро пострадавших после оказания первой хирургической помощи были отправлены на амбулаторное лечение. В числе госпитализированных - две пожилых женщины и 53-летний мужчина.

Как заверил начальник Управления здравоохранения Мариупольского горсовета Александр ЖЕЛЕЗНЯК, лечить пострадавших будут за счет средств городского бюджета.