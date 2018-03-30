Натуральная косметика из трав: 5 лучших растений для ухода за кожей

Сколько бы ученые ни трудились над созданием сложных формул и инновационных комплексов для кремов и сывороток, тайну эликсира молодости фармацевты пока не раскрыли. Зато выпустили десятки дорогих, но малоэффективных средств и спровоцировали сотни аллергических реакций. Так может, пришло время вспомнить о проверенных тысячелетиями рецептах народной косметологии и опробовать на себе целебную силу трав? Мы расскажем вам о 5 самых действенных!

Крапива Считается кладезем витаминов – в первую очередь группы В и аскорбиновой кислоты. Свежие листья также богаты витамином К (укрепляет сосуды, о потому косметика на основе крапивного отвара – спасение для кожи с куперозом). Кроме того, растение содержит вещества, обладающие тонизирующим действием.

Лосьон для жирной кожи

1 ст. ложку аптечной крапивы залейте стаканом кипятка и настаивайте час в закрытой посуде. Процедите и протирайте лосьоном кожу ежедневно утром и вечером.

Маска для увядающей кожи

1 ст. ложку измельченных свежих или сухих листьев смешайте с 1 ч. ложкой жидкого меда и 3 ст. ложками молока. Тщательно перемешав, нанесите массу на лицо на 10 минут. Затем умойтесь прохладной водой.

Липа Одно из немногих растений, содержащих фитогормоны – вещества, схожие по составу с женским гормоном эстрогеном. Благодаря этому липу используют в омолаживающем уходе для кожи. В цветках и листьях растения также много антиоксидантов.

Маска anti-age

Пригоршню измельченного липового цвета залейте 100 г горячей воды и подержите пару минут на огне. Когда масса остынет до комнатной температуры, нанесите ее на кожу: толстым слоем – на жирную, тонким – на сухую. Через 20 минут удалите маску сухой тканевой салфеткой и умойтесь прохладной водой.

Косметический лед

Смешайте в равных частях липу, ромашку и шалфей. 2 ст. ложки сбора залейте стаканом кипятка, дайте настояться полчаса, процедите и заморозьте. Протирайте лицо кубиками льда утром и вечером после очищения.

Береза Домашние средства из березовых листьев и почек показаны женщинам с капиллярным рисунком, пигментными пятнами, морщинами и угревой сыпи. Уникальность растения в том, что оно накапливает такие необходимые женской коже магний, железо, цинк и селен.

Лосьон для сужения пор

1 ч. ложку березовых почек залейте 1/2 стакана кипятка, настаивайте в течение часа, процедите и протирайте лосьоном лицо по утрам.

Паровая ванночка для проблемной кожи

Смешайте в равных частях измельченные листья березы, мяты, шалфея и цветки ромашки. 1 ст. ложку смеси бросьте в широкую кастрюлю с литром горячей воды, доведите до кипения. Подержите лицо над кастрюлей 20 минут на расстоянии 20 см, накрыв голову полотенце. Процедура противопоказана при куперозе.

Ромашка Ее по праву считают царицей народной косметологии. Эфирное масло цветков ромашки считается универсальным (именно благодаря ему растение обладает столь мощной исцеляющей силой). Оно и смягчает, и тонизирует, и дезинфицирует кожу, и снимает раздражение.

Тонизирующий лосьон

Смешайте в цветки ромашки и тысячелистника в соотношении 1:3. 1 ст. ложку сбора залейте стаканом кипятка и поставьте настаиваться на ночь. Утром процедите и протрите лицо. Подходит для любого типа кожи.

Петрушка Богата витамином А, а потому часто используется в различных косметических продуктах для антивозрастного ухода. Кроме того, петрушка помогает снять воспаление, покраснение и отеки, осветляет кожу с веснушками, освежает, тонизирует и предупреждает появление морщин.

Витаминизированная маска «Антистресс»

Смешайте 1 ст. ложку мелко нарубленной петрушки или сока с 1 ст. ложкой простокваши (для жирной кожи) либо сметаны (для сухой). Наложите смесь на очищенную кожу лица на 15 минут. Смойте прохладной водой и умойтесь настоем ромашки.

Средство против высыпаний

Пропустите свежую зелень через мясорубку и отожмите сок. Протирайте им проблемные зоны лица, предварительно очистив кожу молочком или гелем. Делайте процедуру дважды в день в течение месяца.

viva.ua