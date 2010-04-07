Землю накрыла мощнейшая магнитная буря
Ослабеет лишь завтра
Землю накрыла мощнейшая за три года магнитная буря, сообщил руководитель Центра прогнозов геофизической обстановки ИЗМИРАН (Россия) Сергей Гайдаш.
По его словам, "в минувшие сутки зарегистрирована умеренная /в американской зоне - большая/ геомагнитная буря". "По предварительным данным, это самая большая магнитная буря с декабря 2006 года", - уточнил он.
По прогнозу Центра, "в ближайшие сутки геомагнитная буря будет продолжаться, постепенно ослабевая, а к среде, 8 апреля, геомагнитная обстановка должна нормализоваться".
Межпланетные возмущения, приходящие к Земле, могут доставить немало неприятностей жителям планеты. Под угрозой - работа электронной аппаратуры, транспорта, связи. Магнитная буря может отразиться и на здоровье метеочувствительных граждан.
Малые магнитные бури, считают ученые, оказывают более негативное воздействие на организм человека, чем сильные. Нарушения сна и работоспособности, раздражительность и нервозность могут почувствовать даже совершенно здоровые люди, предупреждают медики, уверяя при этом, что предотвратить недомогание можно, уделяя больше времени отдыху и сну.
Как ранее пояснили в ИЗМИРАН, "если малая магнитная буря начинается ночью, к утру организм человека успевает к ней приспособиться и легче переносит дальнейшие всплески геомагнитной активности". В любом случае специалисты советуют в такие дни заблаговременно принимать назначенные врачом препараты, а также избегать серьезных физических и эмоциональных нагрузок.