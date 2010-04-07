46-летняя аргентинка родила шестнадцатого ребенка

В то время как специалисты бьют тревогу о постоянном снижении уровня рождаемости в Аргентине, в этой стране все еще есть матери-героини, которые отваживаются рожать большое количество детей.

Так, Хосефа дель Валье, 46-летняя жительница маленького поселка, расположенного в 40 км к югу от столицы аргентинской провинции Сантьяго- дель-Эстеро, родила своего шестнадцатого сына. Роды прошли без каких-либо осложнений, мама и новорожденный чувствуют себя хорошо. По признанию женщины, появление этого малыша стало для нее неожиданностью, поскольку она не ожидала, что в этом возрасте может забеременеть снова.

Хосефа живет со своим третьим мужем, девятью детьми и девятью внуками. Она говорит, что пособий, которые правительство выплачивает ей как матери более семерых детей и зарплаты ее мужа едва хватает на то, чтобы прокормить огромное семейство.

ami-tass.ru