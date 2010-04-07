Метро Киева планирует приобрести вагоны для инвалидов

Киевский метрополитен до конца года планирует приобрести 10 современных вагонов, приспособленных для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе метрополитена, заверив, что работа по обеспечению надлежащего уровня обслуживания инвалидов в метро продолжается.

Кроме того, планируется оборудовать видео-информационными системами 135 вагонов и 11 станций метрополитена, обустроить 76 предупредительных рельефных полос на 38 станциях, обустроить 173 предупредительные рельефные полосы на первой и последней ступеньках лестничных маршей пересадочных узлов, станций и подземных переходов.

Как также отметили в Киевском метрополитене, на протяжении I квартала текущего года для лиц с ограниченными физическими возможностями обустроены 8 дополнительных металлических перил рядом с существующими колясочными съездами. До конца года планируется установить еще 3 таких перила. Кроме этого, на станции "Святошин" выполнена замена существующего металлического колясочного съезда на гранитный.