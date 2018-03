Что лучше всего помогает при болях в спине

Большинство людей сталкивались с болью в спине, и многие рассчитывают на целебный эффект массажа в избавлении болевых симптомов. Но не все виды массажа научно доказали свою помощь против ломоты в пояснице. Лучшим действием против боли в спине обладают классический массаж, тайский массаж и точечный массаж, сообщают немецкие терапевты German Institute for Quality and Efficiency in Health Care /IQWiG/.

Боль в спине часто возникает в нижней части спины и постепенно возрастает, приводя к большой физической нагрузке. Причина болей не всегда сразу ясна. Чтобы справиться с периодическими болевыми ощущениями в пояснице, специалисты предлагают обратить внимание на массажную терапию. Три вида техник массажа доказали свою эффективность против болезненных условий в спине: классический или шведский массаж действует направленно на пораженный участок кожи и мышцы, тайский массаж разминает и вытягивает конечности, а точечный массаж оказывает давление на определённые точки на теле. Однако специалисты не рекомендуют полагаться только на массаж, когда речь заходит о повторяющихся и серьёзных болях в спине: массаж надо сочетать с физическими упражнениями направленной интенсивности и растяжкой. Помимо этого медики напоминают, что нельзя заниматься самолечением и при любом недомогании лучше всего обратиться к врачу, который и назначит адекватное лечение.

ami-tass.ru