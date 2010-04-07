Одинокие женщины испытывают психологическое давление общества

В 2009 году около 40% американцев были одинокими, по данным национального Бюро переписи населения. Эксперты Университета Миссури и Техасского технологического университета решили рассмотреть, насколько социальное положение влияет на психику незамужних 30-летних женщин. Психологи заметили, что, хотя число женщин-одиночек увеличилось, общественные предубеждения, связанные с одиночеством в этом возрасте, не исчезают. Как оказалось, никогда не состоявшие в браке женщины за 30 всё равно испытывают психологическое давление в социуме, потому что чувствуют себя неуверенно и некомфортно, так как их воспринимают не совсем полноценными личностями.

Специалисты отмечают, что, согласно опросу, многие незамужние женщины чувствуют повышенное внимание со стороны окружающих, когда, например, на свадьбе по традиции невеста бросает букет подругам. Подобные ситуации приводят к неприятным для женщин и навязчивым вопросам об их личной жизни. С другой стороны, незамужние женщины ощущают, что их игнорируют, когда в компании они признаются в отсутствии романтического партнёра или супруга. Также зафиксировано, что одинокие женщины больше страшатся старения и возраста; общественных мероприятий, где в большинстве присутствуют пары, особенно свадеб; чаще испытывают чувство незащищённости и ненужности в своих семьях, когда родители и другие члены семьи отпускают грубые замечания или шутки по поводу их личной жизни.

Кроме того, социологи сделали вывод, что 20-30 лет для женщин-одиночек - это период интенсивных размышлений и подробного обдумывания своего будущего и вероятности завести семью. Женщины старше 35 лет, как правило, довольны, что остаются одни и не выражают такого недовольства отсутствием романтических уз так, как молодые женщины. Больше всего давления из-за предрассудков испытывают одинокие женщины от 25 до 35 лет.

ami-tass.ru