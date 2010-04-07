Феномен: в Индии участились случаи рождения слепых детей

В нескольких деревнях в индийском штате Бихар последние три месяца рождаются слепые младенцы. Жители и медики бьют тревогу - таких несчастных детей уже 18, и никто не знает, сколько их появится на свет в будущем. Причина беды между тем практически установлена - родители незрячих новорожденных употребляли грунтовую воду с опасным уровнем содержания мышьяка.

Министр здравоохранения Бихара Нанд Кишор Ядав подтвердил случаи слепоты среди новорожденных в местах с повышенным содержанием мышьяка в питьевой воде. Но при этом воздержался от того, чтобы назвать этот яд причиной несчастья.

О том, что более чем в 16 округах этого штата грунтовые воды содержат опасный для людей мышьяк, известно весьма давно. Округ Бхожпур, где стали рождаться незрячие дети, стоит на первом месте по этому показателю. Уровень мышьяка в воде достигает там 1 861 част/млрд. Согласно Всемирной организации здравоохранения /ВОЗ/, предельно допустимая норма этого вещества не должна быть выше 50 част/млрд, иначе вода становится для людей просто отравой.

По данным медиков, от употребления такой воды у жителей также возникает рак кишечника, печени, почек и мочевого пузыря. Также не редкость деформация костей, гангрена и кожные заболевания.

Офтальмолог С. К. Кедия, который изучал случаи слепоты у детей из Бихара, сообщил, что с нею рождались как мальчики, так и девочки. При этом 90 проц новорожденных со слепотой родом из бедных семей, которые пользуются водой из общественных колонок.

Врач не сомневается, что эти случаи детской слепоты объясняются присутствием мышьяка в воде, но чтобы с уверенностью говорить об этом, нужно провести ряд анализов.

Медики в Бихаре, однако, выражают сомнения по поводу того, что слепота у новорожденных вызвана только одним мышьяком. Причиной этого могло стать и влияние электромагнитных волн от сотовых телефонов, наличие свинца в питьевой воде, неправильный уход за беременными женщинами и общее загрязнение окружающей среды.

ami-tass.ru