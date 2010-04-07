90% украинцев против хранения на территории страны радиоотходов

Почти 90% украинцев считают недопустимым хранение радиоактивных отходов из других стран на территории Украины. Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса «Экологическая обстановка в Украине», проведенного Институтом Горшенина с 5 по 6 апреля 2010 г.

Согласно результатам опроса, большинство респондентов - 88,9% - считают недопустимым хранение радиоактивных отходов из других стран на территории Украины – например, в зоне Чернобыльской АЭС – даже при условии поступления значительного дохода от этого в бюджет страны. Из них более половины - 53,5% - ответили «точно нет» на этот вопрос, а около трети - 35,4% – «скорее, нет». Целесообразным хранение радиоактивных отходов других стран на территории Украины за деньги считают 8,4% опрошенных. Из них ответ «скорее, да» дали 6,3%, «точно да» - 2,1%. Затруднились ответить на данный вопрос 2,7% респондентов.

Согласно опросу, большинство граждан Украины - 70,2% - негативно оценивают экологическую ситуацию в своем регионе. Из них 58,9% назвали экологическую ситуацию в своем регионе «скорее, неблагополучной», а 11,3% - «полностью неблагополучной». Противоположной точки зрения придерживаются около четверти респондентов - 25,1%) Из них 23,4% ответили, что экологическая ситуация в их регионе, «скорее, благополучная», 1,7% - «полностью благополучная». Затруднись дать оценку экологии своего региона 4,7% опрошенных.

Более половины опрошенных - 52,1% - верят в то, что человек – лишь один из многих факторов глобального потепления климата. Около трети респондентов - 38,2% - уверены, что глобальное потепление целиком на совести человека 38,2%, 7,3% считают, что оно вызвано только лишь природными процессами, а 1,7% опрошенных полагают, что никакого глобального потепления нет – это просто домыслы ученых. Затруднились ответить на этот вопрос 0,7% украинцев.

Большинство украинцев - 67,4% - отметили, что для улучшения экологической ситуации могли бы не сорить на улицах и в парках. Более половины опрошенных - 58,4% - готовы экономить воду, электроэнергию и газ, а также использовать энергосберегающие технологии - 52,9%. Около трети украинцев - 35,2% - готовы сортировать мусор и почти столько же - 34,7% – использовать меньше бытовой химии, загрязняющей окружающую среду. Меньшее количество респондентов - 21,2% - заявили, что могут участвовать в субботниках, акциях по уборке города, посадке деревьев. Считают возможным повторно использовать полиэтиленовые пакеты и пластиковую тару 12,3% опрошенных, а 11,6% готовы меньше пользоваться транспортом. Ответ «другое» выбрали 7,2% граждан Украины, а 6,4% - затруднились определить, что могли бы сделать лично для улучшения экологической ситуации.

Половина украинцев - 50,9% - не опасаются повторения на территории Украины в ближайшем будущем масштабной техногенной катастрофы. Из них около трети - 37,1% - ответили «скорее, нет», а 13,8% - «точно нет» на этот вопрос. Опасаются новой катастрофы 30,3% граждан Украины. Из них каждый пятый - 20,2% - ответил «скорее, да» на этот вопрос, а каждый десятый - 10,1% – «точно да». Затруднились с ответом – 18,8% опрошенных.

* * * Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.