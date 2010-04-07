Сегодня - Всемирный день здоровья

Сегодня на всей Земле празднуется Всемирный день здоровья, который отмечается ежегодно с 1950 года в ознаменование создания Всемирной организацией здравоохранения /ВОЗ/. В этом году Всемирный день здоровья посвящен урбанизации и здоровью. Эта тема была выбрана в знак признания воздействия, которое урбанизация оказывает на наше общее здоровье на глобальном уровне и на здоровье каждого из нас в отдельности.

Как отмечают специалисты ВОЗ, урбанизация - проблема для общественного здравоохранения. Практически весь рост населения в ближайшие 30 лет произойдет в городских районах, что свидетельствует об увековечивании урбанизации. Это создает многочисленные проблемы для здоровья, связанные с водой, окружающей средой, насилием и травмами, неинфекционными болезнями, и такие факторы риска, как употребление табака и алкоголя, нездоровое питание, физическая инертность, а также риски, связанные со вспышками болезней.

Урбанизация является проблемой по ряду причин. Так, городская беднота непропорционально страдает от широкого ряда болезней и других нарушений здоровья, а также подвергается повышенному риску насилия, хронических болезней и некоторых инфекционных болезней, таких как туберкулез и ВИЧ/СПИД. Кроме того, основные факторы, или социальные детерминанты здоровья в городских условиях выходят за пределы сектора здравоохранения и включают физическую инфраструктуру, доступ к социальным и медико-санитарным службам, местное управление, а также распределение дохода и возможности для получения образования.

Между тем существуют пути для устранения причин, лежащих в основе проблем здоровья в городах. По мнению специалистов ВОЗ, городское планирование может содействовать здоровому поведению и безопасности путем инвестирования в активные виды транспорта, проектирования мест для физической активности и принятия мер по регулированию табака и безопасности пищевых продуктов. Улучшение жилищных условий в городах с точки зрения жилищного строительства, водоснабжения и санитарии имеет большое значение для уменьшения рисков для здоровья. Строительство «городов для всех», то есть доступных и благоприятных для людей всех возрастных групп, принесет преимущества всем городским жителям.

Для таких действий необязательно требуется дополнительное финансирование, но необходима целенаправленная политика по перераспределению ресурсов на проведение приоритетных мероприятий, что позволяет достичь большей эффективности.

В рамках кампании Всемирной организации здравоохранения «1000 городов, 1000 жизней» 7-11 апреля во всем мире будут организованы мероприятия. Глобальными целями этой кампании являются следующие: 1000 городов - обеспечить доступ к общественным местам для укрепления здоровья, 1000 жизней - собрать 1000 историй о защитниках здоровья в городах, которые принимают активные меры и оказывают значительное воздействие на здоровье в своих городах.

Для участия приглашаются все большие и маленькие города, а также местные органы управления. Национальным лидерам предлагается принять участие в праздновании дня здоровья путем содействия проведению мероприятий и участия в них. Граждане могут принимать участие в городских мероприятиях, а также предоставить свои истории о защитниках здоровья в городах.

Городам предлагается открыть часть своих улиц для людей и закрыть их для движения автотранспорта, предложив жителям города новое общественное пространство для мероприятий по укреплению физического здоровья, встреч с членами семей, друзьями и соседями, проверок здоровья, посещений кафе и ресторанов, где будет предложена здоровая пища, или посещений местных развлекательных мероприятий.

Существует много других видов деятельности, мероприятий и стратегий, которые могут продемонстрировать действия и решения в рамках кампании Всемирного дня здоровья. Принятие постановлений или предписаний об употреблении табака, питании, удалении отходов или акции закрытия улиц для движения автотранспорта в конкретный день каждой недели летнего периода - это всего лишь несколько примеров других инициатив, которые могут быть проведены крупными городами.

Мероприятия или инициативы должны содействовать участию различных организаций или групп, так как это одна из основных целей кампании Всемирного дня здоровья - выход за рамки сектора здравоохранения с целью обеспечения длительного воздействия этих мероприятий на здоровье граждан города. Школьные мероприятия, детские конкурсы и соревнования, кампании по расклейке плакатов школьниками, университетские форумы, эстафетные гонки для сотрудников компаний, кампании по уборке территории, ярмарки здоровья, встречи с мэром в здании мэрии, политиками, главами государств по вопросам здравоохранения на местах - все это виды мероприятий, которые можно организовать.