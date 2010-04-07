Чем опасен герпес

Большинство из нас относятся к герпесу не более, как к банальной «простуде» на губах или другой части лица. А вот медицинские работники очень озабочены этой проблемой, они-то просто уверены в том, что это заболевание очень серьезное, тем более что вирус герпеса «живет» в каждом из нас, и он только ждет подходящего момента, чтобы заявить о себе «в полный голос», при этом, поражая не одного конкретного человека, а одновременно нескольких, чаще это касается членов семьи или коллег по работе.

Но все же у каждого из нас есть возможность «договориться с этим серьезным «противником» и мирно с ним сосуществовать.

Как известно, слово «герпес» переводится с греческого языка, как «ползущий», и представляет он собой внутриклеточного паразита, поражающего клетку, внедряясь в ее генетический аппарат.

Каждое деление клеток сопряжено с его передачей другим клеткам, в которые он перемещается вместе с «приобретенной» генетической информацией.

В этом и заключается разгадка подобной «живучести» врага, который не расстается с нами на протяжении всей жизни. Еще Гиппократом был описан этот вирус.

Пока герпес «дремлет», то его излюбленным местом «постоянного проживания» является периферическая нервная система в области позвоночника.

Но, как только создаются благоприятные обстоятельства, например, ими могут стать инфекционные заболевания, ослабляющие нашу иммунную систему; переохлаждения; перегревания; месячные или же беременность; психологическая травма; да и любые другие индивидуальные факторы, выявить которые не всегда представляется возможным.

Конечно же, тот факт, что современная медицина постоянно находится в поиске средств борьбы со многими заболеваниями, позволяет нам рассчитывать и на действенные методы, которые уже имеются в медицинском арсенале в борьбе с герпесом.

Но, в любом случае, даже самые новейшие методы лечения не позволяют распрощаться с этим вирусом навсегда.

А ведь герпес, как уже говорилось, довольно коварное заболевание, и среди всех известных вирусных инфекций, он занимает «почетное» третье место, причем он угрожает нам даже летальным исходом, ведь существует мнение, что вирус имеет прямую связь с онкологическими недугами.

И не позволяет усомниться в этом то, что три процента ДНК генома герпеса представляет собой самый настоящий онкоген.

Если обратиться к медицинской статистике, то нам станет известно, что зачастую этот вирус сопровождает больных СПИДом, и он также способен в этом случае привести человека к гибели, как и в тех случаях, когда у этих больных развиваются такие заболевания, как пневмония или грипп.

Да что там говорить о СПИДе, если такое «модное» ныне недомогание, как «синдром хронической усталости» тоже, по мнению медиков, связано все с тем же вирусом герпеса.

В нашей стране, впрочем, как и за рубежом, самыми распространенными представителями этого «благородного» семейства являются простой герпес первого и второго типа.

Не так давно было принято считать, что к первому типу относится герпес, поражающий верхнюю часть тела, а если поражена часть ниже пояса, включая инфицирование половых органов, то речь уже идет о втором типе.

Но вот в настоящее время, устоявшееся мнение резко изменилось, так как, в каждом третьем случае герпеса половых органов, он обусловлен первым типом вируса и, напротив, «простуда на губах» - вторым.

И все же, первый тип вируса герпеса, большей частью, и в настоящее время поражает губы, кожу лица, слизистую оболочку рта.

Наибольшее проявление герпетических высыпаний наблюдается при первичной «атаке», так как рецидивы недуга, как правило, протекают в более мягкой форме, как и частота таких

высыпаний, все зависит от состояния иммунной системы человека.

В большинстве случаев, продолжительность обычного рецидива, составляет около трех недель, в некоторых случаях он может повторяться ежемесячно.

На сегодняшний день есть все основания утверждать, что вирус герпеса может находиться в слюне, слезах, крови, моче, сперме и в спинно-мозговой жидкости.

А это значит, что в период его рецидива, передача вируса может быть осуществлена не только половым путем, но и совершенно, казалось бы, безобидными на первый взгляд путями, такими как пользование общими предметами обихода, косметикой и т.п.

При этом в группе риска находятся, как взрослые, так и дети, которые могут пострадать даже при поцелуе в щечку.

Конечно же, самым распространенным является половой путь передачи вируса, но не стоит исключать контактный и воздушно-капельный.

Если вы оказались в числе людей, пораженных этим коварным вирусом, то вам следует отказаться от посещения сауны, бассейна, бани.

Умываясь, старайтесь не нанести повреждений высыпаниям, так как в этом случае значительно повышается риск дальнейшего распространения инфекции.

А вот от воздушных процедур отказываться не стоит, так как в небольших дозах воздействие ультрафиолета даже полезно, так что, можете смело отправляться на пляж, главное – не допустить перегревания.

Если в вашей семье есть инфицированный ее член, то необходимо обследовать и других родственников, не исключая детей.

Пройти тест на наличие вируса простого герпеса необходимо и каждой беременной женщине, а еще лучше сделать это на стадии планирования материнства.

Если же вирус уже заявил о себе, то следует в обязательном порядке выяснить причину обострений недуга, так как в этом случае вы сможете, что называется, «контролировать» процесс и предотвратить очередное обострение.

Возвращаясь к разговору о беременных женщинах, пораженных вирусом герпеса, следует сказать и о том, что у каждой четвертой из них высок риск того, что может произойти выкидыш на ранней стадии беременности, а еще в два раза этот риск повышается на поздней стадии.

А все потому, что вирус простого герпеса губительно влияет на плод чуть меньше, чем краснуха.

Статистика ужасает, ведь из ста грудничков, пораженных вирусом герпеса, семьдесят умирают в результате развития у них герпесного энцефалита.

И материнское молоко не является единственным вариантом попадания вируса в крошечный организм.

Гораздо чаще это происходит в момент продвижения ребенка по родовым путям матери или же через плаценту, заражение возможно даже в момент зачатия, если вирус присутствует в сперме.

Но и оставшимся в живых крохам тоже не сладко, так как абсолютно здоровым из них оказывается лишь каждый шестой, а вот остальным деткам угрожают тяжелые поражения функций мозга.

Каждой третьей женщине репродуктивного возраста приходится сталкиваться с генитальным герпесом, протекание которого, в большей степени, осложняется в период беременности, что объясняется происходящей в ее организме гормональной перестройкой.

Как правило, представительницы слабого пола в большей степени подвержены герпесу второго типа, который может стать причиной бесплодия.

По этой причине, будущим родителям рекомендовано перед тем, как планировать беременность, пройти полную диагностику, чтобы исключить вероятность присутствия у них герпесной инфекции.

Если же она все же обнаруживается, то можно провести курс целенаправленного лечения, позволяющего на длительное время забыть о таком недуге, а предпринятые мероприятия, направленные на укрепление иммунной системы, позволят избежать возникновения рецидивов в ближайшем будущем.

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