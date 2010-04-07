Виннитчина: бешеные собаки все чаще нападают на людей

В Винницкой области с начала года от укусов бездомных собак пострадали 827 жителей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении по делам средств массовой информации и связей с общественностью Винницкой ОГА.

Из них 175 лицам назначена прививка против бешенства, в том числе 67 лицам, которых бешеные животные укусили и обслюнявили.

С начала текущего года уже зарегистрировано 72 случая бешенства животных. Заболевание бешенством регистрировались не только среди диких, но и среди домашних животных, а это свидетельствует о приближении этой опасной болезни к жилью человека, говорится в сообщении.

В работе службы ветеринарной медицины области основным вопросом профилактики бешенства остается увеличение количества вакцинаций домашних животных. На данное время в наличии есть 90 тысяч доз антирабической вакцины, и работа в этом направлении интенсивно продолжается.

Кроме того, с целью усиления профилактических мероприятий опасной болезни чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия приняла решение относительно обеспечения разработки системы полного учета собак, которые находятся у граждан и организаций, решить вопрос формирования системы приютов для бездомных животных.

Также решено проводить широкую разъяснительную работу среди населения (беседы, лекции, выступления в прессе, по радио и телевидению) об опасности бешенства и мероприятия по профилактике данного заболевания и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 2009 года в области зарегистрирован 131 случай бешенства животных, что на 27 больше по сравнению с 2008 годом.