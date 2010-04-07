В центре Нью-Йорка произошел мощный взрыв

Мощный взрыв, вызвавший сильный пожар, произошел под центральной площадью Нью-Йорка - Таймс-сквер.

Власти эвакуировали жителей близлежащих домов и постояльцев гостиницы, сообщает РИА «Новости».

По данным пожарных, взрыв произошел в районе пересечения Бродвея с 50-й и 54-й улицами. Из нескольких люков, ведущих в подземные коммуникации, вырвались столбы огня, повалил дым. На место происшествия, помимо пожарных, прибыли и ремонтные бригады, обслуживающие городские электросети и газопровод, однако пока им не удалось определить причину взрыва.

Из-за повышенной концентрации угарного газа власти эвакуировали жителей трех близлежащих домов, а также гостиницы Novel.

По сообщениям очевидцев, во многих местах в районе подземного пожара потрескался асфальт. Время от времени из коллекторов, в которых проходят электросети, вырываются красные и синие огненные всполохи - очевидно, горит электропроводка, отмечает NEWSru.

Из-за ЧП были отменены спектакли в нескольких театрах, в том числе популярный "Мальчики из Джерси" (Jersey Boys) - именно в этих кварталах расположен знаменитый Театральный район Бродвея.

Таймс-сквер является туристическим сердцем Нью-Йорка, здесь расположены популярные рестораны, театры, студии многих телекомпаний, именно здесь происходит знаменитая новогодняя церемония спуска хрустального шара. Обычно в вечерние часы на площади и прилегающих улицах собирается несколько десятков тысяч туристов и жителей города.