В Киеве выявлены антисанитарные объекты

Санитарно-эпидемиологическая служба Киева из 926 проверенных территорий разных объектов столицы признала 158 такими, которые не удовлетворяют санитарно-гигиеническим нормам.

Об этом свидетельствуют результаты проверки санитарно-гигиенического состояния территорий Киева на 1 апреля, обнародованные на официальном сайте СЭС.

Среди 158 объектов, территории которых не отвечают санитарным и гигиеническим требованиям, почти половина – пищевые объекты, в том числе МАФы (в целом проверкой были охвачены 254 объекта); 54 - территории коммунальных объектов (проверено 264); 24 - промышленные предприятия (143); 17 - лечебно-профилактические учреждения (проверено 109) и 9 – детские дошкольные и учебно-воспитательные заведения (проверено 156).

По результатам проверки СЭС предпринято 214 мер административного влияния на нарушителей, из которых 17 вынесены постановления о прекращении эксплуатации объектов и на 149 наложены штрафы. Также подготовлено 49 соответствующих предписаний на нарушение.

Как сообщал УНИАН, 24 марта киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил своим подчиненным на протяжении десяти дней привести город в порядок и убрать весь мусор.