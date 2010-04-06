Завтра в Минздраве - пресс-конференция с новым министрoм

7 апреля 2010 в 14:00 в Министерстве здравоохранения Украины (ул. Грушевского, 7, III этаж, малый зал коллегий) в рамках Всемирного дня здоровья состоится пресс-конференция с участием министра здравоохранения Зиновия Мытника и руководителя Бюро ВОЗ в Украине Игоря Поканевича.

Участники пресс-конференции будут обсуждать тему Всемирного дня здоровья 2010-го года - вопрос урбанизации и здоровья. Девиз Всемирного дня здоровья 2010-го года - "1000 городов 1000 жизней. Здоровье городов - это важно".

Также министр здравоохранения очертит приоритеты в работе Минздрава на 2010 год.

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Пресс-служба Минздрава Украины