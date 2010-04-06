Кировоградщина: количество выбросов в атмосферу выросло на 28%

В 2009 году количество выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников загрязнения предприятий и организаций Кировоградской области увеличилось на 27,9% (на 4 тыс. тонн) по сравнению с предыдущим годом и составило 18,2 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

В среднем от деятельности одного предприятия в воздух было выброшено 32,3 тонны загрязняющих веществ. Основными источниками загрязнения окружающей среды были предприятия перерабатывающей и добывающей промышленности (47,1% и 20,5% соответственно), а также транспорта и связи (15,8%).

Наибольшие объемы выбросов в атмосферу приходились на Кировоград (11,1%), Голованивский (34,4%), Гайворонский (10,3%), Петровский (8,6%), Светловодский (6,5%), Новоукраинский (4,4%) районы.

В 2009 году в области в атмосферный воздух выброшены загрязняющие вещества в виде суспендированных твердых частиц (34%), оксида углерода (26,6%), диоксида и других соединений серы (12,3%), соединений азота (10,3%), метана (8,8%).