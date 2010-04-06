Диета на основе зелёного чая

Зеленый чай - это напиток, который на протяжении веков употребляется в различных регионах Азии – от Китая до Ближнего Востока. И только, недавно он покорил и другие континенты. Чай оказызвает благоприятное действие на организм человека – прекрасно утоляет жажду, очищает кровь, обладает тонизирующими свойствами. Также, доказано, что употребление зеленого чая - это эффективный способ сбросить лишние килограммы естественным способом. Единственный недостаток в рационе зеленого чая, это то, что он содержит большую концентрацию кофеина. Но если принимать чай в умеренных дозах, то это может оказать стимулирующее действие на весь организм в целом.

Для тех, кто страдает от бессонницы и чувства постоянной тревоги рекомендуется выпивать три чашки в день. В этом случае было бы лучше не пить напиток после 14:00. А если у Вас язва желудка или проблем с желудочно-кишечным трактом было бы идеально употреблять зеленый чай, только во время еды.

Включив зеленый чай в свой ежедневный рацион, можно потерять до 4 кг. в месяц.

Мы предлагаем следующую программу:

Понедельник

-Завтрак: 1 чашка зеленого чая, 2 чашки йогурта, 3 или 4 ломтика поджаренного ржаного хлеба.

-Перекус в середине первой половины дня: 1 чашка зеленого чая с печеньем (желательно галетное).

-Обед: 1 чашка зеленого чая, йогурт натуральный – 2 баночки; печенье из муки грубого помола – 4 шт.

-Полдник: свежие фрукты – 200 гр.

-Ужин: 1 порция куриной грудки, овощной салат.

Вторник

-Завтрак: 1 чашка зеленого чая, 2 чашки йогурта, 3 или 4 ломтика поджаренного ржаного хлеба.

-Перекус в середине первой половины дня: 1 чашка зеленого чая с печеньем.

-Обед: 1 чашка зеленого чая, 40 г соленой вяленой говядины, салат или помидор, одно яблоко.

-Полдник: 200 г свежих фруктов.

-Ужин: тарелка супа, обжаренные цукини.

Среда

-Завтрак: чашка зеленого чая, 2 банки йогурта, 3 ломтика ржаного хлеба.

-Перекус в середине первой половины дня: чашка зеленого чая с печеньем.

-Обед: чашка зеленого чая, 2 чашки йогурта, фрукты.

-Полдник: 200 г. свежих фруктов.

-Обед: Морской окунь 80 – 100 г обжаренный на гриле, овощной салат 120 г, свежая морковь или целое яблоко.

Четверг

-Завтрак: чашка зеленого чая, 2 банки нежирного натурального йогурта или стакан обезжиренного молока, 4 печенья.

-Перекус в середине первой половины дня: 1 чашка зеленого чая с печеньем.

-Обед: 1 чашка зеленого чая, 80 г моцареллы и помидоров, 1 стакан клубники с лимоном и сахаром.

-Полдник: 200 г свежих фруктов.

- Ужин: 120 г стейка на гриле, легкий салат.

Пятница

-Завтрак: чашка зеленого чая, 2 чашки йогурта, 4 печенья.

-Перекус: чашка зеленого чая с печеньем.

-Обед: чашка зеленого чая, 200 г тунца в собственном соку, бобовые ростки.

-Полдник: 200 г свежих фруктов.

-Ужин: Сыр Фета, легкий овощной салат.

Суббота

-Завтрак: чашка зеленого чая, 2 баночки натурального йогурта, тонкий ржаной хлеб 3 ломтика.

-Перекус: чашка зеленого чая с печеньем из непросеянной муки.

-Обед: риса с овощами, чашку зеленого чая с печеньем 4 шт.

-Полдник: 200 г свежих фруктов.

-Ужин: 1 кусок пиццы «Маргарита»; клубника без сахара.

Воскресенье

-Завтрак: чашка зеленого чая, 2 баночки нежирного натурального йогурта или стакан обезжиренного молока, 3 ломтика хлеба, 4 печенья.

-Перекус: чашка зеленого чая с печеньем (2 шт.) из непросеянной муки.

-Обед: чашка зеленого чая, фруктовый салат без сахара.

-Полдник: 200 г свежих фруктов.

-Ужин: салат из зелени и бобовые ростки, 2 отварных картофеля.

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