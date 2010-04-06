Как выбрать губную помаду

Тщательно изучайте состав: вещества, входящие в помаду, могут проникнуть через поры губ, попасть в кровь и тем самым повлиять на здоровье. Любая качественная помада неизменно включает в себя следующие компоненты: воск (например, пчелиный), цетиловый спирт, витамины А, Е, В, масла, вазелин.

Не поддавайтесь на уловки производителей, обещающих, что именно эта помада защитит ваши губы от УФ-лучей, и за счет этого повышающих ее стоимость: даже самое дешевое средство для губ содержит достаточное количество пигментов, защищающих кожу от солнца.

Максимальный срок годности любой помады - 3 года при условии хранения в холодильнике и использования кисточки для нанесения. В иных случаях он сокращается до 1 года, а при попадании ультрафиолетовых лучей - до 3 месяцев.

Внимательно изучите внешний вид помады, прежде чем ее купить, и по возможности воспользуйтесь пробником: это позволит выявить существенные недостатки и определить срок годности косметического средства.

Товар некачественный, если:

после нанесения на губах появляется ощущение стянутости, сухости, тяжести или шелушения;

на поверхности помады видны капельки или подтеки;

цвет помады блеклый, видны белесые скопления;

запах помады неприятен или чрезмерно резок;

при нанесении помада «крошится», ложится неровно, появляются комочки;

губы приобретают солоноватый или горьковатый привкус;

стержень помады непрочен, размокает, ломается.

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