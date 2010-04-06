Глава МЧС проведет брифинг по противодействию наводнениям

Сегодня состоится брифинг при участии министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестора ШУФРИЧА относительно гидрометеорологической обстановки на реках и мер по противодействию угрозам и безопасному пропуску наводнения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, брифинг начнется в 15.00 в министерстве по адресу: ул.Гончара, 55-а.

Аккредитация журналистов проводится до 14.00 по тел. 247-30-28, 247-32-13.