Глава МЧС проведет брифинг по противодействию наводнениям
10:41, 06 апреля 2010Страна
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Аккредитация до 14.00
Сегодня состоится брифинг при участии министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестора ШУФРИЧА относительно гидрометеорологической обстановки на реках и мер по противодействию угрозам и безопасному пропуску наводнения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, брифинг начнется в 15.00 в министерстве по адресу: ул.Гончара, 55-а.
Аккредитация журналистов проводится до 14.00 по тел. 247-30-28, 247-32-13.
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