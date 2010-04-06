Подростки "запрограммированы" на риск

Пик проявления рискованного поведения наступает в подростковом возрасте, уверены английские учёные Университетского колледжа Лондона. В эксперименте участникам в возрасте от 9 до 35 лет предлагалось выбрать между рискованными и безопасными вариантами в азартной компьютерной игре, чтобы набрать очки. После каждой игры неврологи измеряли эмоциональную реакцию участников.

Оказалось, что именно подростки чаще других возрастных групп склонялись к чрезвычайно рискованным решениям, особенно тинейджеры в возрасте 14 лет. Результаты наблюдений показали, что подростки, хорошо взвесив все плюсы и минусы решения, в отличие от детей, намеренно шли на риск, потому что получали от такой ситуации больше удовольствия, чем участники других возрастных групп, особенно если в конечном счёте им повезло избежать неудачи. Предполагается, что именно поэтому переходный возраст школьников - наиболее привлекательный период, чтобы попробовать наркотики или сигареты, экспериментировать с алкогольными напитками, водить машину на высокой скорости или заняться незащищённым сексом. Как ни парадоксально, подростковый возраст сопровождается высокими показателями смертности и заболеваемости. Психологи полагают, что это во многом связано с осознанным рискованным поведением несовершеннолетних.

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