Для «Детской больницы будущего» снова собирают деньги

Фонд «Детская больница будущего» начнет вторую кампанию по сбору средств

Фонд «Детская больница будущего» начнет вторую кампанию сбора средств.

Об этом говорится в статье председателя правления Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Александра МАКСИМЧУКА и председатель правления Благотворительного фонда «Детская больница будущего» Веры ПАВЛЮК для «Зеркала недели».

«Понимая, что в условиях кризиса возможности государства могут быть ограничены, фонд «Детская больница будущего» начнет вторую кампанию сбора средств, в частности, активнее собирая ресурсы за рубежом. Кроме того, можно привлечь инвесторов и/или операторов, которые управляли бы больницей через создание государственно-частного партнерства, как это делается в мире, или по процедуре концессии с четко определенными интересами государства», - рассказывают организаторы.

Они напоминают, что во время телемарафона «Детская больница будущего», который состоялся 17 декабря 2006 года, было собрано свыше 262 млн. грн. благотворительной помощи.

«Средства на больницу поступали от фирм и компаний, рабочих коллективов, простых граждан. Но львиная доля из указанных 262 миллионов - почти 94% - была задекларирована крупнейшими благотворителями. Среди них - благотворительные фонды, крупные предприятия, банки и богатые люди. Немного больше чем 6% поступило от других юридических и физических лиц, из них около 3 млн. 600 тыс. грн. - через СМС», - пишут организаторы проекта.

Однако не все крупные благотворители на данный момент сумели предоставить проекту обещанные средства. Так, Сергей ТАРУТА (ИСД) задекларировал передать проекту 15 млн. долл., однако выполнить обязательство пока не сумел, Константин ЖЕВАГО из задекларированных 10,1 млн. грн. перечислил 6,775 млн., а Эдуард ШИФРИН предоставил 3 млн. грн. из 5 млн. обещанных.

Вместе с тем, отмечается в статье, выполняют свои обязательства фонд Рината Ахметова «Развитие Украины», который финансирует проект на сумму в 12,8 млн. долл., Джеймс ТЕМЕРТЕЙ (Northland Power Inc., предоставивший 1 млн. долл.), Борис КОЛЕСНИКОВ (передал 1,5 млн. долл.), Владимир КОСТЕРИН (АКБ «Трансбанк», предоставил 0,5 млн. грн.), Вадим НОВИНСКИЙ (ЗАО «СМАРТ-ХОЛДИНГ», предоставил 4,0 млн. долл.) и Виктор ПИНЧУК (финансирует проект на сумму в 10 млн. долл.).

Кроме того, говоря о причинах задержки со строительством «Детской больницы будущего», авторы статьи подчеркивают, что получить разрешения для начала строительства удалось только за 3 года - необходимо было получить 211 разрешений, что заняло 1374 дня.

«С весны 2006 года, когда была озвучена идея строительства ДББ, до настоящего времени благотворительный фонд «Детская больница будущего» получил 211 (!) разрешений, решений, согласований, протоколов, экспертных выводов и других документов, которые позволили технике выйти на площадку. Свыше 200 человек поставили свои подписи под этими документами», - пишут руководители проекта.

При том они подчеркивают, что процесс получения разрешительной документации все еще не завершен.

«Сегодня никто не в состоянии определить полный перечень и выстроить логическую цепочку согласовательно-разрешительных процедур», - отметили сотрудники.

В целом проект строительства больницы столкнулся со многими формальными препятствиями, отметили организаторы, подчеркнув, часть обязательной разрешительной документации имеет откровенно абсурдный характер.